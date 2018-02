Isola dei Famosi 2018: non si placa lo scandalo che ha coinvolto Francesco Monte. Eva Henger, ospite ieri pomeriggio a Domenica live assieme al marito Massimiliano Caroletti, ha continuato a raccontare la sua verità su Francesco Monte e sull’uso che avrebbe fatto di marijuana nei giorni precedenti all’inizio vero e proprio dell’Isola dei famosi 2018. Non ha receduto di un millimetro rispetto alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi ed, anzi, ha rincarato la dose.

“Io sicuramente ho detto la verità, mi dispiace che Francesco Monte agisca così, sarebbe bastato che avesse chiesto scusa. Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, e non mi faccio passare per bugiarda. Mi ha attaccato nel gioco, nominandomi, perché gli avevo rotto le scatole per la canna. Sono certa di non essermi sbagliata perché ho sentito l’odore, anche altri concorrenti si sono lamentati. Tutti hanno paura per la propria immagine, vogliono rimanere fuori da questa storia perché hanno visto come sono stata trattata, ma prima o poi viene sempre fuori la verità”, ha affermato l’ex pornostar.

Isola dei Famosi 2018: le accuse di Eva Henger a Francesco Monte.

A Domenica live parla anche il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti:”Io non avrei fatto quello che ha fatto Eva. Tra un mese, il tempo di poter sviscerare tutto questo, mi chiederete scusa. Stiamo facendo delle indagini”. Ed ha aggiunto:”In quella settimana, perfino mia mamma ha ricevuto minacce su internet. Ricevendo queste minacce, abbiamo avuto paura che Eva facesse delle ammissioni ancora più gravi, non la ritenevo una cosa corretta, avevo paura che Eva facesse peggio. Avevo bisogno che il nostro legale parlasse con Eva e le spiegasse quello che stava accadendo”. Frattanto Eva Henger è sotto scorta dopo le pesanti manacce ricevute, ma vuole che sia fatta luce completa sulla vicenda.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA