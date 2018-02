La prova del cuoco, le nuove ricette e sfide della puntata di oggi, lunedì 12 febbraio 2018. Oggi andrà in onda una nuova puntata della famosa ed amata trasmissione di Rai 1 La prova del cuoco. Oggi alla conduzione del cooking show di Rai 1 troviamo Federico Quaranta che passa alla guida de La prova del cuoco per una settimana al posto di Antonella Clerici. Il capitano in seconda de La prova del cuoco prende le redini del programma di Rai 1 delle 12.00 di Rai1, lunedì 12 febbraio e tutti i venerdì dal 16 febbraio al 16 marzo.

Quaranta, già foodstoryteller ufficiale de La prova del cuoco, volto noto e amato dal pubblico, sostituirà Antonella Clerici per sei puntate, dando fondo alle sue conoscenze enogastronomiche e geografiche, che sono diventate il leitmotiv della sua vita professionale. La Prova del Cuoco è anche su Facebook e twitter; sulla pagina ufficiale è possibile lasciare commenti e interagire con il programma. Sul sito del programma si possono trovare le ricette, notizie e biografie del cast.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di venerdì 9 febbraio 2018.

Prima di scoprire le ricette della puntata de La prova del cuoco di oggi, lunedì 12 febbraio 2018, facciamo un riepilogo di quelle di venerdì 9 febbraio 2018. Sal De Riso ha preparato un dolce tipico per il Carnevale, accompagnato con una crema ottenuta zucchero, cacao amaro in polvere, amido di mais, cioccolato fondente, latte, burro. Il nuovo appuntamento con La prova del cuoco è per oggi lunedì 12 febbraio 2018 alle 11.50 su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

