Amnistia e carceri, le ultime news al 13 febbraio 2018: nuovi episodi violenti al Beccaria. A pochi giorni di distanza dall’incommentabile episodio di violenza avvenuto al carcere minorile di Milano Beccaria, un altro gravissimo fatto è avvenuto nella stessa struttura penitenziaria. Alcuni giovani detenuti si sono rifiutati di tornare in cella e hanno avuto una reazione violenta che li ha portati a distruggere arredi e ad aggredire alcuni agenti di polizia penitenziaria, di cui uno ha necessitato un intervento in ospedale in quanto colpito al volto. Dopo quest’ennesimo episodio di violenza ci sono state delle perquisizioni e sono state trovate delle partite di hashish. A commentare la situazione è il coordinatore del sindacato Si.N.A.P.P. Pasquale Baiano: “La situazione è fuori controllo da troppo tempo. Chiederemo un’urgente ispezione ministeriale, volto a constatare ciò che realmente sta accadendo nonché il serio disagio lavorativo e psico-fisico che i lavopratori stanno vivendo, fiduciosi che le istituzioni accerteranno le responsabilità di queste continue vicissitudini e dia un segnale efficiente sulla discutibile gestione periferica”.

Amnistia e carceri, le ultime news al 13 febbraio 2018: misure alternative al carcere per gli anziani.

Ultimamente uno dei temi più discussi dell’argomento carceri è quello che riguarda la concessione di misure alternative. Si parla, in particolare, di alternative al carcere per le persone anziane, che rappresentano una fetta sempre più ampia della popolazione detenuta. In occasione dell’ottantesimo compleanno di un detenuto che sta scontando la pena a Rebibbia. Il detenuto è da tutti definito una persona speciale, anche dai volontari della Caritas. Il Garante dei detenuti del Lazio Stefano Anastasia ha parlato del caso. Il detenuto, ha spiegato, “Non ha ottenuto gli arresti domiciliari ed è dunque tra i 90 ultrasettantenni detenuti nel Lazio; nonostante la legge preveda che 70 anni sia il limite massimo per la privazione della libertà per motivi di giustizia”. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA