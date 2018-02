Al Carnevale 2018 di Viareggio il Martedì grasso si festeggia con il quarto Corso Mascherato in notturna. Alle ore 17 il triplice colpo di cannone darà il via alla sfilata delle opere allegoriche. Sui Viali a Mare il pubblico potrà ammirare le nove costruzioni di prima categoria, le cinque di seconda, le nove mascherate in gruppo e le nove maschere isolate in concorso. La sfilata proseguirà sotto le luci dei riflettori proponendo uno spettacolo suggestivo ed emozionante. Ma già dalle ore 14,50 i Viali a Mare saranno animati per la diretta Rai (dalle ore 14,50 alle ore 15,50 su RaiTre ci sarà lo speciale “Anteprima di Carnevale” in diretta) e a seguire, dalle ore 16, con il concerto della JC Band.

Lo speciale concerto della JC Band in attesa del Corso Mascherato.

In attesa del Corso Mascherato notturno, alle ore 16, in piazza Mazzini, speciale concerto della JC Band: la rock band di Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, è nata nel 2008 ed è impegnata in concerti di beneficenza. È composta interamente da dipendenti Janssen che per passione, e un po’ anche per divertimento, si esibiscono per raccogliere fondi per Associazioni di volontariato, attraverso il contributo di Farmindustria.

I componenti del gruppo fanno tutti un lavoro diverso dal fare musica e lo fanno per la stessa azienda. Massimo Scaccabarozzi, frontman voce e chitarra è l’amministratore delegato; Maurizio Lucchini al basso, Orazio Zappalà alla chitarra elettrica, Francesco Mondino alla chitarra elettrica, Antonio Campo alla batteria, Antonello Caravano alle tastiere. Per l’occasione del Carnevale di Viareggio sosterranno la ONLUS Save the Children, a cui è dedicato il Corso Mascherato di domani, devolvendo ad essa il contributo di Farmindustria per questa esibizione. Save the Children opera in 125 paesi del mondo con programmi di salute e nutrizione, di risposta alle emergenze, di educazione e protezione dei bambini dagli abusi e dallo sfruttamento.

Featuring d’eccezione al Carnevale di Viareggio 2018: Gabriele Blandini, trombettista di Manu Chao.

Ad impreziosire la colonna sonora del carro di prima categoria “Proxima Ventura” di Lebigre&Roger è il sodalizio artistico tra la voce, il testo, la musica e la produzione di Luca Bassanese e Stefano Florio – ormai parte integrante della Compagnia del Carnevale – e le note di Gabriele Blandini, uno dei trombettisti più promettenti e richiesti nel panorama musicale pugliese. Trent’anni, laureato in biologia, ha calcato i palchi di tutto il mondo al fianco di una star internazionale del calibro di Manu Chao.

