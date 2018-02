Il look di Caterina Balivo a Detto Fatto oggi, 13 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, 13 febbraio 2018, con nuovi interessanti tutorial, molti dedicati al Carnevale ed al San Valentino. Per l’occasione, Caterina Balivo ha scelto di indossare un raffinato completo con camicia nera smanicata nera con volant sul décolleté ed una graziosa gonna alla caviglia rossa plissettata. Per quanto riguarda i capelli, la bella conduttrice ha optato per una coda bassa.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 13 febbraio 2018: cucina, make up ed i consigli di Titti e Flavia.

Detto Fatto oggi, nella giornata di Carnevale, si apre con un tutorial di cucina: Davide Comaschi prepara degli ottimi dolcetti di Carnevale, i ravioli fritti e farciti con crema al cioccolato. Si tratta di dolcetti molto semplici da realizzare, con una pasta composta da farina, burro, zucchero e la scorza di un’arancia grattugiata. Questi dolci vanno insaporiti con una crema realizzata con cioccolato fondente, latte, zucchero, uova e amido di mais. Titti e Flavia oggi ci danno tanti suggerimenti per imbandire una bellissima tavola di San Valentino con tovaglia rossa e petali di rosa.

Il make up artist Fausto Cavalieri propone un bellissimo trucco, molto colorato, per Carnevale con colori arcobaleno e punti luce a forma di stelline. Tornano a Detto Fatto i tutorial di cucina afrodisiaca di Monica Micheli, che ci suggerisce degli ottimi piatti da realizzare per il San Valentino: la vellutata di zucca e liquirizia e la spigola su letto di cicoria e salsa di capperi. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA