Guida tv completa di stasera martedì 13 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la prima puntata della serie tv il Fabrizio De André, principe libero. Fin dall’adolescenza Fabrizio sviluppa presto una grande sensibilità per le vite degli ultimi. La sua costante irrequietezza trova finalmente un senso quando riceve in regalo dal padre la sua prima chitarra. Fabrizio dovrà tuttavia superare un grande conflitto con sé stesso, che lo spingeva a trovare rifugio nell’alcool, per accettare la sua vocazione e trasformarla in professione. Su Rai 2 andrà in onda il programma Stasera tutto è possibile. Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Bianca Berlinguer #Cartabianca.

Guida tv di stasera martedì 13 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro andrà in onda il film U.S. Marshals – Caccia senza tregua. L’agente federale Samuel Gerard è sulle tracce di un ex agente della CIA. Entrambi si ritroveranno invischiati in un incredibile complotto internazionale che porta dritto dritto al Palazzo di Vetro. Su Canale 5 vedremo la quarta puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi L’Isola dei Famosi 2018.

Su Italia 1 vedremo il film Harry Potter e il calice di fuoco. Harry e i suoi amici, verso la fine delle vacanze, si trovano al Campionato mondiale di Quidditch quando i festeggiamenti vengono interrotti dai fedelissimi di Lord Voldemort. Harry se la vede brutta, ma riesce a scamparla, almeno per ora. I tre amici si ritrovano a Hogwarts, pronti a cominciare un nuovo anno che si preannuncia a dir poco elettrizzante. Il castello, infatti, è stato scelto come sede del prestigioso torneo Tre maghi. La7 propone il programma condotto da Giovanni Floris Di martedì.

