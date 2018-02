Oggi, martedì 13 febbraio 2018 in prima serata su Canale 5, andrà in onda la quarta puntata del reality “Isola dei Famosi“. In studio con la conduttrice Alessia Marcuzzi ci saranno i due opinionisti Mara Venier, Daniele Bossari e la Gialappa’s Band.

Isola dei famosi 2018: anticipazioni quarta puntata di martedì 13 febbraio 2018.

Nella quarta puntata, dell’Isola dei Famosi uno dei concorrenti in nomination verrà eliminato. A rischio ci sono Alessia Mancini, Cecilia Capriotti e Simone Barbato, attualmente si trovano sull’Isola dei Peor. Simone Barbato era finito in nomination perchè aveva fallito la missione che gli era stata assegnata, ovvero restare nascosto nella giungla senza farsi scoprire dagli altri. I telespettatori del reality da casa potranno scegliere chi eliminare tra i tre concorrenti in nomination questa settimana, attraverso il televoto.

A rischio eliminazione, ci potrebbe essere proprio, Simone Barbato, il comico di Avanti un altro e Zelig. Sarà così? Oppure ad essere eliminata sarà Cecilia Capriotti? Intanto, in attesa di scoprire chi dei tre concorrenti abbandonerà l’isola. Gli altri concorrenti, nonostante non siano in nomination, stanno vivendo ed hanno vissuto alcuni momenti di tristezza e di fragilità. Come nel caso di Francesca Cipriani, che ha raccontato di essere stata vittima di bullismo quando aveva dodici anni. La Cipriani parlando con le altre due naufraghe Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto ha dichiarato: “Mi hanno detto talmente tante volte sei brutta, fai schifo, sei un mostro che ogni giorno piangevo. Mi hanno massacrato, massacrato. Io non mi vedo bene, potrei andare molto molto meglio anche per dare uno schiaffo morale a tutti quelli che mi hanno fatto del male. Quando mi guardo ancora non riesco a cancellare la vecchia immagine, è una cosa strana. E gli uomini che ho avuto non mi hanno sicuramente aiutata, non mi hanno fatto stare bene”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA