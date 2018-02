Cecilia ha rivelato delle parole forti nei confronti di Paola. Tra le due naufraghe Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti, non corre buon sangue e ogni scusa è buona per scatenare una discussione. Paola Di Benedetto ha rivelato ai suoi compagni di avventura Marco Ferri e Francesca Cipriani che Cecilia avrebbe parlato male di lei.

Isola dei Famosi 2018: Paola Di Benedetto furiosa con Cecilia Capriotti.

Paola Di Benedetto dopo aver conquistato Francesco Monte ed essere diventata leader del gruppo dei “migliori”. L’ex Madre Natura ha confessato ai due naufraghi Ferri e a Francesca Cipriani che Cecilia l’avrebbe utilizzato delle parole volgari nei suoi riguardi.

Ha raccontato Paola Di Benedetto agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi: “Cecilia è falsa che mi dice amore mio, quando poi ha detto ‘questa qui l’hanno messa dentro per sc****, per farla s**** da qualcuno’. Ma io la dirò questa cosa, me la magno, questa cosa è grave, non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia ‘amore che bella la storia con Francesco, amore sei bellissima’. Lei è subdola”.

La rivelazione di Paola Di Benedetto è molto forte tanto che l’amico di avventura al reality Marco Ferri l’ha invitata a rifletterci bene prima di alzare un polverone “magari per niente”, infatti le ha consigliato di: “Non credere a tutto quello che ti viene riportato”. Ma Paola, ex Madre Natura è decisamente convinta e non è disposta a perdonare Cecilia. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

© RIPRODUZIONE RISERVATA