Alcune idee originali per sorprendere il proprio partner il giorno di San Valentino con un regalo indimenticabile. Anche se siamo davvero agli sgoccioli e San Valentino è vicinissimo, c’è ancora tempo per un regalo che possa stupire il vostro lui o la vostra lei. Vi diamo alcuni suggerimenti.

Le idee più particolari per indimenticabili regali di San Valentino fuori la norma!

Il vostro amato sogna da sempre di guidare una Ferrari? Ecco il regalo ideale per un’occasione speciale! Prendete la macchina fotografica (perché senza foto in tanti non vi crederanno), recatevi a Vairano (MI) e guidate finalmente una Ferrari F458 oppure la nuovissima Ferrari F488 GTB su questa pista tutta per voi. Il circuito è riservato a voi e al vostro bolide da corsa, potrete sfruttare tutta la potenza di questa vettura e avere per una volta il piede pesante.

Se siete di Torino potrete offrire al partner una cena in tram! Godetevi un viaggio nel centro di questa magnifica città gustando una romantica cena classica oppure gourmet. Si parte da Piazza Castello di fronte al teatro Regio alle ore 21. Il tram storico è stato attrezzato e adibito a ristorante. Si può gustare una cena a bordo, girando per le vie e le piazze del centro storico di Torino. E’ assolutamente indispensabile prenotare in anticipo il posto per la cena tram nella capitale del Piemonte, visto il numero molto limitato dei posti disponibili.

Se vi va di improvvisare una mini fuga romantica in Alto Adige un’idea assolutamente fuori da ogni aspettativa è trascorrere la notte in uno straordinario igloo romantico per due. Un paesaggio unico ricco di neve e ghiaccio nel bel mezzo della Valle Aurina, in Alto Adige. Questo igloo è riservato esclusivamente per 2 persone, il modo giusto per passare momenti unici e decisamente romantici, sotto il cielo stellato della Valle Aurina.

Se invece volete ricreare un cielo stellato… dentro casa del vostro amato, è possibile acquistare su Amazon autoadesivi stellati luminosi e ricoprire il soffitto della sua camera, invisibile di giorno e spettacolare al buio. La cosa complicata sarà fare la sorpresa, bisognerebbe accordarsi con qualcuno della sua famiglia per poter creare il cielo stellato quando non è in casa. Al momento di spegnere la luce, dopo una decina di secondi comparirà come per magia il cielo stellato. Sorpresa assicurata.

Ed a proposito di stelle la sorpresa che scavalca limiti temporali e spaziali è possibile regalare una stella, con tanto di certificato e la mappa celeste con le coordinate per individuare la posizione precisa in cui si trova la stella. Inoltre riceverai anche una collana (o un anello portachiavi) con incisa la costellazione della stella e le sue coordinate esatte.

