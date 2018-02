La quarta diretta di questa edizione de L’Isola dei Famosi 2018 vede assente in studio Francesco Monte! Dopo due settimane burrascose a causa del “canna gate”, la conduttrice Alessia Marcuzzi apre la quarta puntata de L’isola dei famosi in onda martedì 13 febbraio su Canale 5 con una pacifica dichiarazione di intenti: “Il nostro è un programma di intrattenimento, quindi vogliamo divertirci, oggi per noi è un nuovo inizio”. La conduttrice anticipa che Francesco Monte sarà in collegamento nel corso della serata per raccontare la sua isola senza fare riferimenti alle vicende legali che verranno risolte nelle opportune sedi.

Francesco Monte assente in studio. Non fa riferimento alle vicende legali, ma tifa per Paola Di Benedetto!

L’ex naufrago Francesco Monte si scusa perché non è in studio e spiega i motivi della sua assenza. Racconta la sua esperienza sull’Isola: “Non voglio essere lì perché ad oggi la sede opportuna per affrontare determinate tematiche non è uno studio televisivo […] Tu sai quanto tenevo a questa esperienza, poteva rappresentare un viaggio per me stesso. Stavo iniziando ad affrontare i miei fantasmi passati, da mia mamma al mio ultimo rapporto con la mia ex ragazza […] Non ti nascondo che anche gli ultimi due giorni prima di andare via ho fatto un sogno che riguardava mia madre, cosa che non mi capitava da tanto tempo”.

Confessa quanto questo breve viaggio gli abbia lasciato dentro: “Ci sono delle verità, ma questo non è il posto giusto per parlarne”. Un pensiero particolare va a Paola: “E’ nato qualcosa di bello e inaspettato”. ed ancora: “Quest’isola mi ha lasciato qualcuno: è Paola, io ti guardo, ti aspetto e ti mando un bacio speciale”. Alessia si augura che alla fine tra Monte e la Henger esploda la pace ed ipotizza un ritorno di Monte in Honduras non come concorrente ma per fare una sorpresa a Paola.

