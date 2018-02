Eventi a Torino per San Valentino 2018. Oggi, 14 febbraio 2018, si celebra San Valentino, patrono degli innamorati. Tante le inziative nelle città di Italia, per festeggiare coloro che si amano. Scopriamo gli eventi in programma a Torino.

Cosa fare a Torino per festeggiare San Valentino 2018.

Sono molti gli eventi in programma a Torino e nei dintorni per trascorrere una giornata romantica con chi si ama. Per coloro che sono appassionati di arte e dei musei, ci sono molte promozioni nei musei della città di Torino. Al museo Egizio per coloro che entreranno in coppia pagheranno solamente un biglietto, stessa cosa per il Museo del Cinema e a Palazzo Madama.

I Musei Reali di Torino organizzano, in collaborazione con l’associazione culturale Giardino Forbito, una serata speciale per la festa di San Valentino.

Si parte con una visita straordinaria alla collezione Gualino, in Galleria Sabauda, dove si ammireranno tutte le opere a tema sentimentale. Inoltre si avrà l’occasione di ammirare la meravigliosa Venere di Botticelli. Poi si potrà cimentare nella creazione di un mazzo di fiori, con cui si potranno omaggiare le presenti, grazie all’aiuto di alcuni membri dell’associazione.

La serata continua con un aperitivo al Caffè Reale, e poi si apriranno per le coppie le danze con uno dei balli più passionali ed emozionanti: ovvero il tango. All’interno della sala saranno presenti i piu famosi maestri internazionali di tango, per coinvolgere e insegnare il famoso ballo anche chi non si è mai cimentato nella disciplina e insegnando loro a muovere i primi passi.

E ancora serata tra le stelle con cena al Planetario e tour degli innamorati sul tram storico alla scoperta del centro città. E poi, concerto al Piccolo Teatro Comico, con degustazione di vino e spettacolo a La Volée mentre al Circolo dei Lettori è in programma una serata a base di reading e degustazioni. Serata speciale per i single al Favela Chic Lounge Bar dove è in programma il Cupido Party.

