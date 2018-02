Amici 2018 Ed. 17, la puntata di mercoledi 14 febbraio 2018. Ieri, 14 febbraio 2018, su Real Time è andato in onda il daytime del talent di canto e danza “Amici“, condotto da Maria De Filippi.

Rudy Zerbi ha incontrato Einar e i due si sono confrontati su quante possibilità ha il cantante di andare al serale. L’insegnante non sta notando un salto di qualità nell’allievo, in quanto tende a chiudersi sempre di più in se stesso durante l’esibizioni. Secondo Zerbi, ciò potrebbe compromettere la sua corsa verso il serale. Inoltre, se la squadra Ferro perdesse di nuovo la sfida sabato prossimo durante il pomeridiano, sarebbe proprio lui a ritornare in sfida. Dopo il confronto con Zerbi, Einar, si sfoga con Irama, a cui confessa che cercherà di fare meglio, ma che non può totalmente cambiare il suo carattere.

Alessandra Celentano, ha messo alla prova Valentina con un tango molto difficile dove la ballerina ha incontrato molte difficoltà e, sentendosi presa di mira dall’insegnante, ha iniziato a piangere al termine della lezione. Invece Paola Turci e Giusy Ferreri, in sala prove con Nicole, che ha vinto la sfida nella puntata di sabato scorso. Entrambi si complimentano con la cantante per come ha cantato e per la determinazione dimostrata, invitandola a continuare su questa strada. Le affidano un nuovo brano, ossia “Pain it black” dei Rolling Stones.

Secondo Garrison, Orion è un ballerino classico “mediocre” e da “ultima fila”, quindi, se non riescirà a migliorare nel prossimo mese, non riceverà il suo OK per il serale. Poi l’insegnante va a lezione con la nuova ballerina, Sephora dove non ha mai fatto delle prese, quindi Garrison le propone una coreografia con i professionisti per metterla alla prova.

Poi Zerbi si è confrontato anche con Zic, nonostante sia Giusy Ferreri che Paola Turci lo abbiano salvato, secondo l’insegnante il ragazzo non meritava di restare nella scuola. Zic dovrà impegnarsi davvero molto per ottenere la sua approvazione. Poi Marcello Sacchetta ha comunicato a Daniele che ha vinto la prova Vodafone Shake Remix e il ballerino dovrà quindi decidere come sfruttare la sua ora di lezione bonus.

