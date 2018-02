Le anticipazioni di Don Matteo di stasera, 15 febbraio 2018: il risveglio di Alice. Torna oggi, giovedì 15 febbraio 2018, la fiction Rai con Terence Hill e Nino Frassica Don Matteo 11 dopo ben due settimane: giovedì scorso, infatti, su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo targato Claudio Baglioni. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali delle puntate che vedremo stasera. Vedremo gli episodi La mia giustizia e La notte dell’anima. Secondo le anticipazioni ufficiali di Don Matteo, nell’episodio La mia giustizia vedremo che Alice si è svegliata dal come. Seba, nonostante il bacio con Sofia, corre dalla fidanzata risvegliata, e Sofia non riesce a nascondere più i suoi sentimenti per il ragazzo.

Don Matteo, intanto, scopre qualcosa che riguarda Sofia ma che la ragazza non conosce. I Carabinieri, intanto, indagano su un nuovo caso: un legale è stato ucciso. Cecchini si infortuna, e così si prende un periodo di riposo.

Il bacio tra Anna e Giovanni: le anticipazioni di Don Matteo 11 di stasera, 15 febbraio 2018.

Le anticipazioni ufficiali dell’episodio di Don Matteo La notte dell’anima, Don Matteo e alcuni suoi fedeli decidono di partire per un pellegrinaggio. Una volta giunti in abbazia, Don Matteo scopre che lì è avvenuto un omicidio ed è anche avvenuto un furto: ad essere rubato è un dattiloscritto dall’altissimo valore. Seba e Sofia, dopo il risveglio di Alice, capiscono che forse non riusciranno mai più ad essere semplici amici. Giovanni, intanto, torna a Spoleto, e bacerà Anna.

