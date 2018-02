Gigi Buffon ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo parla di Ilaria D'Amico e Alena Seredova!

Gigi Buffon ospite a L’intervista su Canale 5 domani giovedì 16 febbraio 2018. Nello studio de ‘L’Intervista’, condotto da Maurizio Costanzo su Canale 5 in seconda serata, domani giovedì 16 febbraio 2018 ci sarà Gigi Buffon a raccontare del suo passato e del suo presente. Il capitano della Juventus, che ha da poco compiuto 40 anni, fa un salto nel passato e parla del suo matrimonio con Alena Seredova. Con la ex moglie i rapporti si sono fatti più distesi e, quando Costanzo gli chiede: “Oggi Alena per lei cos’è?”, il portiere bianconero risponde: “È una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato dieci anni veramente belli con lei e lei me li ha dedicati come penso di averglieli dedicati io”, e prosegue: “Poi abbiamo fatto due figli stupendi, molto educati e di quello gran parte del merito va a lei…”.

Gigi Buffon racconta l’amore per Ilaria D’Amico.

Della sua unione con la modella, dalla quale ha avuto due figli, Louis Thomas, 10 anni, e David Lee, 8, ha un ricordo positivo e dice: “Però penso che alla fine come in tutte le cose c’è un dare e un avere e io ho ricevuto tanto da lei, penso di aver dato tanto… E poi basta”. Subito dopo il capitano racconta del presente e del solido rapporto costruito con la bella giornalista di Sky, Ilaria D’Amico, che è al suo fianco dal 2014 e dalla quale ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia Buffon, 2 anni, e dice: “Io penso che Ilaria sia veramente una donna speciale e secondo me il nostro rapporto è un qualcosa di straordinario e proprio per questo immagino che ci sarà una evoluzione in futuro e che durerà fino a che la morte non ci separerà“.

