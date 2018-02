Le anticipazioni di Immaturi – La serie di stasera, 16 febbraio 2018: il punto della situazione ad oggi e le nuove vicende degli Immaturi. Torna stasera, 16 febbraio 2018 su Canale 5 la fiction di successo Immaturi – La serie, dopo la sospensione della scorsa settimana. Facciamo un rapido punto della situazione e scopriamo insieme quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera. Gli Immaturi tornano tra i banchi di scuola, e non sono poche le vicende che li vedono protagonisti.

Francesca è attratta dal professore di matematica Daniele, che ricambia, ma a causa della sua dipendenza cerca di evitare gli inviti galanti da parte del prof. Una sera, però, accetta un invito a cena. Daniele, però, non si presenta all’appuntamento, e Francesca fa in modo di non averci più niente a che fare. Piero, nonostante la sua vita sentimentale incasinata, si sente attratto dalla professoressa Claudia, e durante l’occupazione scolastica cerca di baciarla in sala professori. La prof, però, si svincola dall’abbraccio. Luisa cede alle avance di un tassista, Flavio, mentre Lorenzo si iscrive a scuola guida ed incontra un’insegnante molto graziosa.

Serena, quante sorprese inaspettate! Le anticipazioni di Immaturi – La serie del 16 febbraio 2018.

Le anticipazioni di Immaturi – La serie rivelano che gli Immaturi hanno non pochi problemi sentimentali. Gigi e Serena litigano perché Gigi è venuto a sapere che il marito di Serena ha abbandonato lei e la figlia senza risparmi. Doriana scopre che è Virgilio il suo spasimante misterioso, e rimane delusa e spaventata per la corte ricevuta da un uomo molto più grande di lei. Gli immaturi stanno partono con la scuola per una gita in Sicilia e, durante questi giorni di spensieratezza, tra Piero e Claudia si abbatteranno i muri. Anche Serena riceve una sorpresa: Gigi viene a trovarla in Sicilia, e la donna sembra ritrovare nuovamente la serenità, ma accade un evento inaspettato: al rientro a Roma, si presenta nuovamente suo marito, come se non fosse accaduto nulla.

