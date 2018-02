Linea Verde va in città, le anticipazioni della puntata di sabato 17 febbraio 2018. Il programma Linea Verde va in città, nella puntata di oggi sabato 17 febbraio 2018, alle 12.20, farà tappa in Lombardia. La trasmissione condotta da Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, oggi andrà a Milano, alla scoperta della città del futuro. Conosceremo come saranno le città del futuro? Scopriremo il ruolo che avranno la cura per l’ambiente e la sostenibilità nelle metropoli di domani.

Linea Verde va in città, alla scoperta della città di Milano, oggi sabato 17 febbraio 2018!

Marcello Masi e Chiara Giallonardo, ci guideranno alla scoperta della città di Milano. Durante la puntata faremo un viaggio tra il passato agricolo della metropoli lombarda e il suo presente proiettato verso l’innovazione. Dietro i grattacieli dei nuovi, avveniristici centri residenziali, Milano ha saputo preservare la sua tradizione agricola, come dimostra l’articolato sistema dei navigli e l’ingegnosa invenzione delle marcite.

Nella città di Milano, di oggi, anche la scienza e la medicina riscoprono le potenzialità dell’economia agricola, e il Policlinico reperisce fondi per le sue ricerche grazie alla vendita di latte bio prodotto sui terreni di sua proprietà.

Nonostante Milano sia la città più ricca d’Italia, ha imparato a combattere lo spreco alimentare a partire dai mercati rionali, dove ogni giorno gruppi di volontari recuperano frutta e ortaggi che sono ancora buoni da mangiare e che rischierebbero di essere gettati in pattumiera. La gastronomia nel capoluogo lombardo corre velocemente verso la scoperta di nuovi e inediti sapori: i piatti più famosi delle tradizioni culinarie di tutto il mondo vengono reinventati e proposti in versione street food a Km 0 grazie a ingredienti locali di alta qualità.

