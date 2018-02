Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi 19 febbraio 2018. Detto Fatto torna oggi, lunedì 19 febbraio 2018, con una nuova puntata in diretta per dare la possibilità ai telespettatori di interagire, attraverso i canali social del programma, con Caterina Balivo, i tutor e Giovanni Ciacci. Come sempre, anche oggi Andrea Dianetti dirige la social room e legge a Caterina alcuni messaggi dei telespettatori. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina Balivo ha scelto di indossare un abito corto blu con una banda ricamata fantasia. A completare il look sono delle décolleté rosa antico.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, lunedì 19 febbraio 2018: moda, make up, fai da te.

Detto Fatto oggi apre la sua puntata in diretta con Elisa D’Ospina che dà alcuni consigli di moda alle curvy, consigli utilissimi per valorizzare la propria figura fisica. Elisa propone alla sua ospite tre look. Uno adatto alle esigenze quotidiane, con un jeans impreziosito da punti luce, una camicia fantasia ed una giacca in simil pelle. Il secondo look è composto da un’elegante tuta gessata con giubotto borchiato, mentre il terzo look è elegante ed è composto da un mini dress.

Detto Fatto prosegue con Morris Marigo che oggi propone la realizzazione di centrotavola con un fiore utilizzatissimo durante questo Festival di Sanremo: il ranuncolo, una piccola pianta bulbosa che regala delicati e splendidi fiori. L’estetista cinica Cristina Fogazzi torna a Detto Fatto da neo sposina: sabato scorso ha convolato a nozze, ed oggi propone in diretta una pagina dedicata alla beauty routine per le spose. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

