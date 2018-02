Le dichiarazioni di Nadia Rinaldi in fuorionda nel salotto di Barbara D’Urso. Nella puntata di ieri, 18 febbraio 2018, a Domenica Live, programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, è stato trasmesso il faccia a faccia tra Nadia Rinaldi ed Eva Henger. Le due donne si sono confrontate sul caso “droga” scoppiato nel reality ‘Isola dei Famosi‘.

Domenica Live: il faccia a faccia tra Eva Henger e Nadia Rinaldi.

Eva Henger sostiene che tutti i naufraghi abbiano visto fumare Francesco Monte prima dell’inizio dell’Isola dei famosi 2018. Nadia Rinaldi a Striscia la Notizia, aveva dichiarato di non aver visto Francesco Monte nei momenti nei quali, secondo le accuse della Henger, avrebbe fumato marijuana. Eva Henger ha dichiarato: «Conosco Nadia da ventidue anni, vedere quel servizio mi ha fatto male. Io ho dei messaggi che mi ha mandato Nadia, tentando di spiegarmi, se serviranno li farò vedere. Nadia ha visto e ne abbiamo anche parlato una mattina».

Nadia Rinaldi ha affermato: «Faccio una premessa, vorrei essermi trovata in un’altra situazione. Mi si è capovolto l’inferno da quando io sono tornata. Un inferno che 20 anni fa mi ha condannato due volte. Sono stata condannata anche dagli addetti ai lavoro. Io ho dovuto ricominciare da zero, il mio inferno è stato provocato adesso dalle parole di Eva, quel famoso c’era pure Nadia. Io voglio spiegare questo…». Poi ha aggiunto, l’attrice romana: «Io non ho visto nulla, dello scambio dell’acquisto, te lo giuro sui miei figli. C’erano le persone della produzione, se tu hai visto tutto questo in albergo lo dovevi dire subito. In casa fumavano tutti, io avevo solo un pacchetto. Ci sono stati anche i primi litigi. Io dormivo su un’amaca. Ho lavato la sporcizia di tutti. Io non stavo dietro al culo di Monte a vedere quello che faceva. Io l’ho visto fumare solo tabacco. Io non gli ho chiesto che cosa metteva dentro le sigarette. Io mi sono sentita male perchè per due volte sono caduta dall’amaca. Io ho chiesto qualcosa per il mal di testa ma non perchè hanno fumato canne ma perchè chiacchieravano. Sono stata male ma non ho detto che avevano fumato canne. Io ti voglio bene ma non posso confermare questa cosa. Io non ti conoscono come persona bugiarda ma non posso sostenerti in questa tesi».

Il fuorionda di Nadia Rinaldi a Domenica Live sul caso droga sull’Isola dei Famosi.

Al termine del confronto tra Eva Henger e Nadia Rinaldi, mentre stava per essere mandata la si è sentita la dichiarazione di Nadia Rinaldi: “Non lo posso dire!”. Poi si è udita bene anche la replica della Henger: “Ho capito…”. Non possiamo dire con precisioni a cosa facesse riferimento Nadia con queste parole, se non potesse confermare le tesi affermate da Eva o al fatto di non poter dichiarare la verità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA