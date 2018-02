Guida tv completa di stasera lunedì 19 febbraio 2018: tutti i programmi televisivi in prime time delle reti Rai 1, Rai 2, Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmesso Il Commissario Montalbano con l’episodio Amore. Michela Prestia è una bellissima ragazza con un passato drammatico; respinta ingiustamente dalla famiglia, ha incontrato solo uomini che l’hanno umiliata e sfruttata, conducendola a diventare una prostituta. Col tempo però è riuscita a rifarsi una vita e ha trovato l’amore di un uomo che la ama in modo totale e incondizionato. Ma proprio ora, Michela misteriosamente scompare. I più pensano semplicemente che sia scappata con un altro. Montalbano, pur non essendo a proprio agio con le faccende d’amore, capisce presto che a Michela deve essere successo qualcosa di grave. A risolvere questo mistero, frutto di un amore folle, impossibile e tragico, lo aiuta l’incontro con due anziani attori di teatro.

Su Rai 2 andrà in onda uno speciale sulle Elezioni politiche 2018 – Conferenza stampa. Si tratta di un appuntamento, in prima serata, con l’approfondimento politico curato da Rai Parlamento in vista delle elezioni politiche del 4 marzo. Intervengono: 10 Volte Meglio – Partito valore umano – Casapound Italia. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il film Il tredicesimo guerriero. A Bagdad, nel 910, il poeta e cortigiano Ahmad Ibn Fadlan intrattiene una relazione amorosa con la moglie di un nobile. Questi lo scopre e convince il califfo ad allontanarlo con la scusa di nominarlo ambasciatore presso le Terre del Nord. Ahmad parte per la sua missione accompagnato dal fido Melchisidek.

Guida tv di stasera lunedì 19 febbraio 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Rete 4 andrà in onda il film con Terence Hill Poliziotto superpiù. Terence Hill interpreta un poliziotto che, durante una missione, viene colpito dalle radiazioni prodotte dall’esplosione di un missile nucleare. Queste radiazioni gli impartiscono dei super poteri che, stranamente, scompaiono quando vede il colore rosso…

Su Canale 5 vedremo la soap spagnola Il Segreto. Aquilino fa pressioni a Hernando per avviare la loro collaborazione. Matias e Beatriz, intanto, continuano ad avere una relazione segreta, ma la cosa non sfugge agli occhi di una madre: Emilia domanda a Matias se sta tradendo la moglie. Matias ammette che il disegno delle more è un regalo di addio di Beatriz. La piccola Belen, intanto, ha conquistato il cuore di tutti e Camila teme che quando arriverà il momento, non riuscirà a lasciarla andare. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il film Safe. Stasera La7 trasmetterà il documentario Speciale sfera – La terra di domani. Nel documentario si racconta dell’orbita della Terra e si propone un affascinate percorso lungo l’orbita ellittica intorno alla nostra stella.

