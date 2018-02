Gemma Galgani è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin. Nella puntata di sabato 17 febbraio 2018 su Canale 5, nel programma Verissimo, tra gli ospiti è stata presente anche Gemma Galgani, la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne.

Verissimo: l’intervista di Gemma Galgani.

La dama torinese, Gemma Galgani, ha raccontato a Silvia Toffanin della sua relazione d’amore avuta con il ‘gabbiano’, Giorgio Manetti. La Galgani in riferimento alla cena avuta con Giorgio qualche tempo fa ha detto: “Quando Giorgio mi prende la mano, sento delle sensazioni fortissime”. Poi ha aggiunto, la dama: “Sentivo che avevamo ritrovato la stessa complicità di un tempo, eravamo vicinissimi, mi sono sbilanciata facendogli capire che ci poteva essere un dopocena, ma lui improvvisamente si è bloccato. C’è qualcosa che lo frena”.

Gemma Galgani, ha poi continuato: “Il cuore è dolorante perché sto passando un momento difficile. Ho fatto dei passi importanti dopo che ho chiuso la storia con Marco. Mi sono riproposta a Giorgio perché le cose sono cambiate. Non nascondo mai quello che provo e lo vivo in tempo reale davanti a tutti. Ci metto la faccia”.

Silvia Toffanin, poi, le fa la seguente domanda su Tina Cipollari: “Siete arrivate quasi a mettervi le mani addosso, perché ti contrasta in questo modo? Sui social si vocifera di una storia tra Tina e Giorgio”. Gemma ha subito replicato: “No, non è vero. Lui la chiama ‘passerotto’ ma è per fare un dispetto a me. Per fortuna non abbiamo mai avuto una rissa vera e propria. A lei non piace che le punti l’indice e allora mi allontana, ma le mani mai. Però è vero non mi sopporta, non so perché, forse mi vuole omologata a donna della mia età, con lo sciallino sulle spalle e a fare la calza… io non ci penso proprio. Mi piega ma non mi spezza, non ci riesce e questa cosa la irrita molto”.

Infine, la conduttrice le chiede “Credi che lui possa tornare sui suoi passi?” e la Galgani ha risposto: “E’ una persona che ho amato tanto, non è facile mettere da parte quello che sono e quello che abbiamo provato insieme. Ci spero, se mi sono riproposta è perché ci credo. Ti racconto una cosa divertente: le mie sorelle mi hanno mandato in crociera come si faceva una volta con le signorine per farmi dimenticare Giorgio. Il risultato è stato che sono tornata e ho fatto una sorpresa a Giorgio, arredando il suo camerino… è così, sono cose che sento dal cuore”.

