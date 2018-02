Scintille tra le due naufraghe all’Isola dei Famosi. Tensione tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta, entrambe si trovano sull’Isola dei Peor. Sin dall’inizio del reality, tra le due non vi è una grande simpatia reciproca.

Isola dei Famosi 2018: lo scontro tra Rosa Perrotta e Alessia Mancini.

Rosa Perrotta, alimentando il fuoco ha esagerato e in pochi secondi la capanna protettiva dei naufraghi si infiamma. Alessia Mancini furiosa con Rosa Perrotta. L’ex tronista ha detto ad Alessia: “Tu ti senti superiore agli altri, non mi faccio trattare così da te. Tu stai facendo il manuale del naufrago perfetto ma con me non ci riesci. Tutti abbiamo da ridere per i tuoi modi. Io non faccio parte della tua “comfort zone”. Con me questo atteggiamento non lo devi avere, fallo con gli altri non con me, tu parli come leader, hai modi poco gentili, ti intrometti nelle cose che faccio e questa cosa mi da fastidio.”

Alessia Mancini ha subito risposto: “Tu invece non sei capace di ascoltare nessuna critica e nessun consiglio. Ti metti in competizione con me e sei sempre sulla difensiva perché ti sono antipatica dall’inizio. Non sono una leader, non sono l’ape regina ma l’ape operaia. I miei modi vanno bene a tutti, solo a te non stanno bene. L’unica persona con la quale ho problemi, sei tu!“.

A Mattino Cinque viene mostrata una clip dove Alessia Mancini se la prende con Rosa Perrotta, che si allontana per sfogarsi con Giucas Casella: “Stamattina con tutte le buone intenzioni avevo detto rimettiamoci a fare la capanna. C’è un atteggiamento come se si sentissero a casa. Se ritenete che io non sia utile, allora mi faccio fuori. C’è solo la critica”. La Perrotta, contro la Mancini ha detto: “I modi così non li devi utilizzare perché io non sono il tuo soldatino”. Alessia poi in confessionale si è sfogata: “Non è una gara tra me e lei, oltre il fatto che non le piace di essere comandata è anche permalosa”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

