Le nomination della quinta puntata de L’isola dei Famosi. Ieri, martedì 20 febbraio 2018, è andata in onda la quinta puntata in diretta de L’Isola dei Famosi, condotta da Alessia Marcuzzi, affiancata da Mara Venier e Daniele Bossari.

Isola dei Famosi 2018, i nominati della quinta puntata: Franco, Nino e Paola.

La quinta puntata è iniziata con la conduttrice, che in riferimento al servizio mandato in onda da Striscia la Notizia sul caso della droga ha detto: “Mi hanno chiesto di prendere una posizione […] Sono contraria all’uso delle droghe. Detto questo: le prove tangibili per adesso non sono prove visive. Quindi chiedo agli amici di Striscia di continuare le indagini, però noi qui non siamo un tribunale. Le persone si devono difendere nelle sedi opportune”. Poi Giucas Casella è stato costretto a lasciare il reality perchè le sue condizioni fisiche non gli consentono di vivere più sull’Isola. Casella si è infortunato ad una costola.

Al termine di un quinto appuntamento fatto di colpi di scena e sorprese, i naufraghi dell’Isola dei Famosi hanno effettuate le nomination. I più votati sono stati Franco Terlizzi e Paola Di Benedetto. Poi, il Mejor di questa settimana, Simone Barbato ha aggiunto il terzo nominato e ha scelto Nino Formicola, conosciuto come Gaspare. Paola Di Benedetto, che è risultata la Peor della settimana, dovrà passare tutta la settimana legata alla persona che ha nominato, ovvero Bianca Atzei.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

