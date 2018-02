Oggi, sabato 24 febbraio 2018, nuova puntata di Amici 2018 Ed. 17. in diretta dalle 14 10 su Canale 5. Nell’appuntamento di oggi continuano le sfide tra gli allievi delle squadre Ferro e Fuoco che, si sfidano per raggiungere la fase finale del serale di amici che si fa sempre più vicina. In studio questa settimana ci sarà Annalisa, ex allieva della scuola. Ha conquistato il terzo posto alla 68° edizione del Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te e oggi sarà tutor di Amici. Ad annunciarlo lei stessa su instagram dove ha scritto: “Tanta gioia… Non vedo l’ora di tornare a casa”.

Amici 2018 Ed. 17, anticipazioni di oggi sabato 24 febbraio 2018.

Biondo e Einar per la prova a squadre hanno fatto le loro scelte. Per il Fuoco, Biondo ha schierato come cantanti se stesso ed Emma e come ballerini Sephora e Daniele. Per il Ferro, Einar ha schierato Matteo e Carmen per il canto ed Bryan e Filippo per il ballo. Per Matteo l’appuntamento di oggi sarà decisivo, o dentro o fuori, per lui non ci sono appelli dopo il percorso fallimentare nella band Black Soul Trio. Zic, Alessandro (The Jab) e Luca Vismara, sono tra i cantanti quelli più a rischio, in quanto ha avuto la maggior parte dei giudizi negativi. Sarà un momento delicato anche per Luca, il ballerino potrebbe essere chiamato dalla commissione. Vittorio, dopo lo scontro con la Peparini, dove la Celentano è contro e gli altri due che comunque non stravedono per lui, è a rischio eliminazione. Orion è in crisi dopo la discussione con la Celentano, in caso di sconfitta della sua squadra, potrebbe essere rischiare l’eliminazione. Sephora piace alla Celentano ma ha avuto poco modo di farsi vedere, essendo l’ultima entrata nella scuola di Amici, lo potrà fare in quanto schierata della sfida a squadre. Filippo è anche lui a rischio, dovrà convincere i professori nell’esibizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA