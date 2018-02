C’è posta per te, ospiti e anticipazioni della sesta puntata. Stasera, sabato 24 Febbraio 2018, su Canale 5 in prima serata andrà in onda, la sesta puntata del programma C’è posta per te, condotto da Maria De Filippi. Anche in questa puntata saranno raccontate nuove storie e nuove emozioni. Tra i momenti più seguiti del programma, ci sono le sorprese fatte dai personaggi famosi alle persone che partecipano allo people show, di cui sono gli idoli. A consegnare la posta ai destinatari ci saranno Chiara Carcano, e gli storici storici postini di C’è posta per te, Maurizio Zamboni, Marcello Mordino e Gianfranco Apicerni.



C’è posta per te, anticipazioni puntata di stasera sabato 24 febbraio 2018.

Tra gli ospiti della sesta puntata della ventunesima edizione del programma C’è posta per te ci sarà Giorgia. La cantante romana sarà in giro per l’Italia a partire dal 2 marzo 2018, in tour ”Oronero Live”. Giorgia è stata ospite alla 68°edizione del Festival di Sanremo in cui si è esibita insieme al cantante James Tylor, emozionando con la sua voce il palco dell’Ariston e i telespettatori di casa. Oltre a Carlo Conti, nello studio di C’è posta per te ci sarà tra gli ospiti anche Francesco Totti, il noto numero 10 della Roma e attualmente dirigente all’interno della stessa società sportiva.

