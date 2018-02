Chiara Nasti conferma le accuse mosse da Eva Henger nei confronti di Francesco Monte. Il caso “canna-gate” dopo le accuse mosse da Eva Henger è al centro di discussioni e polemiche da settimane. Dopo le dichiarazioni di Eva Henger in diretta a L’Isola dei Famosi che accusava Francesco Monte di aver consumato marjuana nei giorni trascorsi in villa. Accuse sempre respinte dall’ex tronista che aveva di abbandonare il reality proprio per potersi difendere. In tantissimi programmi tv, è stato affrontato questo scandalo, in particolare da Striscia la notizia che ha fatto ascoltare alla conduttrice del reality un file audio che confermerebbero le accuse mosse da Eva Henger.

Le dichiarazioni di Chiara Nasti a Striscia la Notizia che confermano le accuse fatte a Francesco Monte.

Striscia La Notizia ha rivelato che l’audio ascoltato dalla conduttrice de L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi, era di Chiara Nasti. La naufraga dopo che ha abbondato il reality ha incontrato il marito di Eva Henger, Massimiliano Caroletti e la Nasti ha confermato le accuse mosse dalla moglie nei confronti di Francesco Monte. Nella registrazione si sente Chiara Nasti che dice riferendosi a Monte: “Tutto il tempo dalla mattina che si svegliava fino alla sera. C’era Nadia che piangeva perché si svegliava con il mal di testa. L’ha detto a tutti che l’aveva presa. Anche a Marco? Pure Marco, appresso a lui. Lo ha detto all’autore e lui lo sapeva e l’ha mandata al massacro, ma come ha fatto a fidarsi?, L’ha comprata in albergo e se l’è portata in casa. Se ci fermavano, ci mettevano tutti dentro”, Caroletti le chiede: “Avete fatto il viaggio?” e la Nasti: “Sì, ci siamo fatti 40 minuti in pullman con tutta quella roba”. Quindi le dichiarazioni della Nasti confermerebbero le accuse mosse dalla Henger a Francesco Monte. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

