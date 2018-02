Linea Verde, le nuove anticipazioni della puntata di oggi domenica 25 febbraio 2018 in cui ci sarà la tappa in Valle d’Aosta! Le anticipazioni del programma itinerante di successo di Rai 1 Linea Verde ci rivelano che oggi il viaggio di Daniela Ferolla e Patrizio Roversi li condurrà nella magnifica regione della Valle d’Aosta. Oggi domenica 25 febbraio, alle 12.20 su Rai1, Linea Verde andrà alla scoperta di un’altra magnifica regione dell’Italia, la più piccola e la più montuosa, ossia la Valle d’Aosta.

Oltre la metà del territorio è sopra i duemila metri di altitudine e i contadini portano avanti un’agricoltura a volte estrema. Anche d’inverno, in Valle d’Aosta l’agricoltura non si ferma: con Daniela Ferolla si vedrà la potatura di una vigna arroccata sulla montagna e l’intaglio del legno, secolare tradizione della Valle. Con Patrizio Roversi si andrà alla scoperta del burro, alimento da poco rivalutato e dei nuovi montanari, giovani che hanno scelto di vivere in montagna, dedicandosi all’agricoltura e non solo. Prodotti tipici e ricette, per concludere, all’ombra di sua maestà il Cervino. L’appuntamento è alle 12.20 su Rai 1 con Linea Verde alla scoperta con Roversi e la Ferolla della Valle D’Aosta!

