Max Biaggi rivela perchè ha lasciato Bianca. La cantante Bianca Atzei prima di partire per l’Isola dei Famosi 2018, ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi‘, al quale ha spiegato come è finita la storia con Max Biaggi: “I primi di dicembre sento Max strano. Il mio sesto senso mi dice che c’è qualcosa che non va. Io ero a Milano, lui a Montecarlo. Nella notte corro nel Principato per guardarlo in faccia. Falso allarme. Tutto rientrato. Almeno per un paio d’ore. L’indomani lui mi dice che preferisce stare da solo. Io in lacrime me ne vado. Torno a Milano, da sola”.

Max Biaggi spiega il motivo per cui ha lasciato Bianca Atzei.

Inizialmente, Max Biaggi aveva preferito non commentare la rottura con Bianca e aveva dichiarato: “Su certe questioni è meglio mantenere un basso profilo“. Successivamente, al settimanale Vero, aveva dichiarato: “Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L’incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo“.

In un messaggio scritto in risposta a un suo fan su instagram, Max Biaggi spiega il motivo per cui ha lasciato Bianca Atzei. Il motociclista ha postato una foto che lo ritrae a pranzo con l’opinionista de L’Isola dei Famosi Mara Venier. Il commento di un suo fan lasciato sotto la foto: “Un uomo che dopo aver lottato contro la morte da la priorità ai figli mettendoli prima di ogni cosa anche prima di sé stesso merita solo rispetto ed è un grande uomo…”.

Max ha risposto al commento con queste parole: ”La tua analisi mi sembra molto convincente”. Dunque con questa risposta appare chiaro il motivo per cui ha deciso di rompere con la cantante sarda, solamente per prendersi cura dei figli avuti dall’ex moglie Eleonora Pedron.

