Isola dei Famosi 2018, il daytime di oggi, 26 febbraio 2018

Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di oggi, 26 febbraio 2018. Un nuovo giorno trascorre sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade in queste ore ai naufraghi con il nostro daytime. Paola Di Benedetto, è a rischio eliminazione al televoto insieme al comico Nino Formicola e a Franco Terlizzi. Secondo i sondaggi del web sarebbe la più a rischio dei tre, anche se nelle ultime ore il non famoso Franco Terlizzi rischia l’espulsione per alcune frasi omofobe utilizzate nei confronti di Craig Warwick prima che lasciasse il gioco.

Bianca Atzei e Paola Di Benedetto accusano Elena Morali di avere una doppia faccia e di essere una manipolatrice. Secondo le due la Morali avrebbe cercato di farle litigare riportando frasi offensive. La Morali avrebbe riferito a Paola cose non vere dette da Bianca sul suo conto. Aveva detto Bianca: “Hai fatto questo doppio gioco e io non capisco perchè. Io non ti ho fatto niente e ci sono rimasta malissimo” e Elena aveva risposto: “Sei tu che cambi idea ogni giorno. Un giorno dici che Paola ti sta sulle palle e un giorno che va da Dio”.

Terlizzi ha provato a difendere Bianca, ma Paola: “Sono frasi pesanti. So che vuoi bene a Bianca e credi a lei, ma certe frasi non te le inventi se non sono vere. Saranno state riferite in modo esagerato, ma so che Bianca è andata da Elena a parlare di me”.

Infatti anche Franco è convinto che Elena abbia cercato di mettergli contro Marco Ferri. Inoltre, tutto il gruppo è convinto che sia stata sempre la Morali a suggerire a Barbato di mandare in nomination Formicola.

