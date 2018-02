Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade ai nostri naufraghi a poche ore dalla diretta di stasera con il nostro daytime di oggi, martedì 27 febbraio 2018. La giornata su Playa Uva inizia con un confronto tra Elena, Paola e Bianca, che hanno ancora una questione in sospeso da chiarire. Elena parte in quarta e Bianca non riesce a sostenere un discorso fatto con parole così aggressive. La cantante, quindi, abbandona la conversazione.

Bianca è molto turbata dal comportamento di Elena, e a stento trattiene le lacrime. La cantante, nella tenda, si sfoga con gli altri naufraghi e parla dello strano comportamento di Elena, che parla male degli altri con Bianca e parla male di Bianca con gli altri. Paola, però, ha creduto ad Elena: non le è piaciuto che Bianca abbia abbandonato la conversazione.

I naufraghi banchettano con la pizza: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018.

Per i naufraghi dell’ Isola dei Famosi 2018 c’è una bella sorpresa. La produzione del reality ha consegnato ai naufraghi le pizze che hanno vinto la settimana scorsa. Le pizze, però, sono in versione mini, e Francesca Cipriani si chiede se non sia uno scherzo. Gli uomini decidono di lasciare le pizzette più grandi alle ragazze, e tutti assaporando il gustoso premio. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

