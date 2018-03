Isola dei Famosi 2018: cambia il giorno di programmazione. Dopo essere migrata dal lunedì sera al martedì, a partire dalla prossima settimana la puntata serale dell’Isola dei Famosi 2018 tornerà alla programmazione originale. Lunedì 5 marzo alle 21,30 su Canale 5, quindi, andrà in onda la settima puntata del prime time dell’Isola dei Famosi 2018. Gli altri appuntamenti con il reality rimangono, invece, invariati.

L’annuncio dello spostamento è stato dato da Alessia Marcuzzi martedì scorso, nel corso della sesta puntata serale dello show. Il balletto dei giorni di programmazione è dovuto al tentativo di evitare lo scontro con serie tv di punta di RaiUno, “Il commissario Montalbano”. La messa in onda della fiction è stata rinviata da RaiUno al martedì per dare spazio alle trasmissioni dedicate alle elezioni e L’isola dei Famosi si è spostata di conseguenza.

Isola dei Famosi 2018: anticipazioni e novità.

Alessia Marcuzzi ha illustrato altre novità relative alla programmazione dell’Isola dei Famosi 2018 nel corso della sesta puntata del serale. In principio di puntata la conduttrice ha annunciato anche che il programma andrà in onda una settimana in più del previsto. L’annuncio mette a tacere la voce di quanti in queste settimane hanno affermato che il programma l’Isola dei Famosi 2018 fosse prossimo alla chiusura, travolto dagli scandali.

Per porre rimedio alle defezioni dei concorrenti, che per motivi diversi hanno lasciato il gioco, nel corso della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2018 è stato lanciato un televoto per decretare chi tra Cecilia Capriotti, Nadia Rinaldi, Paola Di Benedetto e Filippo Nardi potrà continuare la sua avventura in Honduras nell’ Isola che non c’è. Scopriremo il nome del naufrago la prossima settimana. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

