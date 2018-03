Verissimo, anticipazioni della puntata di domani, sabato 3 marzo 2018: ospite Raul Bova

Verissimo: anticipazioni della puntata di sabato 3 marzo. Sabato 3 marzo, alle ore 16.10, su Canale 5 andrà in onda un nuovo appuntamento con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Nel salotto di Verissimo, reduce dal Festival dal Sanremo 2018 troveremo Ornella Vanoni, che racconterà qualche retroscena del festival.

In esclusiva tv, Silvia Toffanin intervisterà Silvia Provvedi, compagna di Fabrizio Corona, uscito il 21 febbraio scorso dal carcere di San Vittore, dopo 16 mesi di reclusione, per essere affidato ad un centro di recupero. Nello studio di Verissimo sarà intervistato l’attore Salvatore Esposito. Per lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi 2018, in studio troveremo Daniele Bossari ed in collegamento dall’Honduras, Stefano de Martino.

Raul Bova ospite di Verissimo.

Dopo aver avuto tra gli ospiti di Verissimo, qualche settimana fa, Rocio Munoz Morales, SilviaToffanin intervisterà Raul Bova. La compagna dell’attore, vincendo la sua riservatezza, ha raccontato com’è nata la loro storia d’amore e di come sia stato difficile reggere agli attacchi mediatici ai quali è stata sottoposta la coppia agli inizi. “E’ stato l’incontro tra due persone, con le loro ferite. Quando ho incontrato Raoul ero in un momento in cui provavo molto dolore perché uscivo da un rapporto che mi faceva stare male da tempo”, ha affermato l’attrice. Vedremo se Raul Bova, domani a Verissimo, racconterà qualche altro dettaglio privato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA