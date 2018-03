Oroscopo Paolo Fox e le anticipazioni di Mezzogiorno in Famiglia di domenica 4 marzo 2018. La trasmissione di Rai 2 Mezzogiorno in Famiglia, in onda sabato 3 e domenica 4 marzo dalle 11, ospiterà ancora il comune di Aviano, che sfiderà uno dei borghi più belli d’Italia: Fornelli, in provincia di Isernia. Madrina del comune friulano sarà ancora l’attrice Emanuela Aureli, mentre per il gonfalone del comune molisano è schierato Manuel Casella.

Le rubriche di oggi a Mezzogiorno in Famiglia.

Gli spazi musicali saranno affidati al maestro Gianni Mazza, affiancato dalle DJ Jas e Jay. Nella puntata di domenica tonerà, come di consueto, la classifica dell’oroscopo di Paolo Fox. Le inviate Elena Ballerini e Claudia Andreatti, collegate dalle piazze dei paesi sfidanti, racconteranno storia, tradizioni e bellezze dei due comuni.

Il numero telefonico 894.433. è a disposizione dei telespettatori che, a inizio puntata, volessero prenotarsi per tentare di indovinare l’interprete della canzone proposta nel gioco a premi “La senti questa voce” o per partecipare a uno degli altri giochi telefonici presentati da Mezzogiorno in famiglia. Conducono Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia.

Oroscopo Paolo Fox, la classifica dei segni della settimana dal 4 all’11 marzo 2018.

Al dodicesimo posto della classifica della settimana dal 4 all’11 marzo 2018 troviamo il segno del Toro, all’undicesimo c’è il segno dei Gemelli. La decima posizione è occupata da segno zodiacale dell’Acquario, mentre la nona spetta allo Scorpione. Ottavo posto per la Vergine, settimo per il Sagittario. In zona alta della classifica dei segni al sesto posto troviamo la Bilancia, al quinto, invece, si posiziona il Capricorno. Quarta posizione nella classifica dei segni della settimana dal 4 all’11 marzo 2018 troviamo il segni dei Pesci. In zona podio al terzo posto troviamo il Cancro, al secondo c’è l’Ariete ed in testa alla classifica al primo posto c’è il Leone.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dei segni dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 a Mezzogiorno in Famiglia.

In attesa di scoprire la nuova classifica, facciamo un riepilogo di quella della scorsa settimana. Dodicesimo posto nella classifica dei segni di Paolo Fox valida dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 per il segno zodiacale dei Gemelli. Undicesima posizione per la Vergine, decima per il Sagittario, nona per il Leone. In ottava posizione troviamo l’Acquario, in settima la Bilancia.

In zona alta al sesto posto della classifica dei segni di Paolo Fox valida dal 25 febbraio al 4 marzo 2018 troviamo il Toro. Quinta posizione per l’Ariete, quarta per il Capricorno. In zona podio al terzo posto si collocano i Pesci, al secondo lo Scorpione, ed al primo posto il Cancro. Il nuovo appuntamento con Paolo Fox è tra poco su Rai 2 a Mezzogiorno in Famiglia.

