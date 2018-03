Papa Francesco, l’Angelus di oggi domenica 4 marzo 2018 celebrato in Piazza San Pietro. Oggi come di consueto il Pontefice celebrerà l’Angelus in Piazza San Pietro, trasmesso come sempre in diretta su Rai 1 alle 12 nel collegamento con il programma A sua immagine, all’interno del quale si parlerà delle tentazioni. Per Papa Francesco il tentatore “presenta il male come bene e il falso come vero, per confondere il cuore dell’uomo”. Cosa fare per non raffreddare l’amore? E perché Dante, nella sua descrizione dell’inferno, immagina il diavolo seduto su un trono di ghiaccio?

Anticipazioni e i temi della puntata di oggi domenica 4 marzo 2018 di A sua immagine.

Lorena Bianchetti ne parla in studio nella puntata di “A sua immagine“, in onda su Rai1 domenica 4 marzo alle 10.30, con Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia sin dal 1980; con Franco Nembrini, dantista e professore carismatico.

Si ascolteranno le storie di riscatto di Alessandro e Denis, che hanno attraversato il fiume di numerose tentazioni trovando l’approdo nella fede e in una vita nuova. Esempi illustri di lotta alle tentazioni saranno forniti da Padre Pio, San Filippo Neri, San Giovanni Bosco, Santa Teresa D’Avila e tanti altri.

L’Angelus di Papa Francesco, oggi domenica 4 marzo 2018, in diretta su Rai 1 nel collegamento con A sua immagine!

Alle 10.55 la linea passerà alla Santa Messa, come sempre in onda in diretta su Rai1. La celebrazione eucaristica di questa settimana verrà trasmessa dalla Chiesa dalla San Giuseppe dell’Opera Don Guanella in Roma, la regia della ripresa televisiva sarà di Antonio Ammirati, mentre il commento sarà di Orazio Coclite. Alle 12.00 ci sarà, come ogni domenica, il consueto Angelus recitato da Papa Francesco in piazza San Pietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA