La prova del cuoco, le ricette della puntata di oggi, mercoledì 7 marzo 2018. Anche oggi andrà in onda una nuova puntata del cooking show di successo di Rai 1 La prova del cuoco, condotta come sempre dalla bella Antonella Clerici. In attesa di scoprire le nuove ricette della puntata di oggi mercoledì 7 marzo 2018 de La prova del cuoco, vi facciamo anche un riepilogo delle ricette della puntata de La prova del cuoco di ieri martedì 6 marzo 2018.

La prova del cuoco, le ricette di oggi mercoledì 7 marzo 2018: la prima manche di gara.

Gareggia oggi mercoledì 7 marzo 2018 a La prova del cuoco per il Pomodoro Rosso Riccardo, e per il Peperone Verde Natale Giunta. Il tema del primo round di gara sarà la pasta con i carciofi: Facchini preparerà delle mezze maniche alla carbonara, ossia con uova, pecorino e guanciale, con carciofi, Giunta cucinerà mezze maniche rigate con carciofi fritti e scampi e ricotta fresca. Antonella Clerici assegna la vittoria a Facchini.

Luisanna Messeri prepara il petto di tacchino con gli aromi.

Luisanna Messeri prepara oggi il petto di tacchino agli aromi, e comincia dalla preparazione di un trito a base di rosmarino, salvia, timo. La Messeri prepara un rotolo di tacchino con gli aromi, e con il lardo, che poi viene cotto e rosolato nel vino bianco e con il brodo vegetale, a fuoco lento per circa un’ora. A parte vengono cotti l’aglio e le rape che servono da accompagnamento per il nostro arrosto di tacchino.

Anna Moroni prepara la pavlova all’ananas per la festa della donna.

Anna Moroni prepara la pavlova all’ananas, un dolce perfetto per la festa della donna. Si parte preparando la meringa con 4 albumi e zucchero, e amido di mais, e aceto. Per la farcitura la Moroni utilizza crema chantilly, panna montata e ananas. La meringa va cotta in forno a 90 gradi per 4 ore. A fine cottura la meringa vine farcita con la crema da noi preparata in precedenza. Per decorare utilizziamo anche delle foglioline di menta.

La prova del cuoco, ricordando le ricette di ieri martedì 6 marzo 2018.

Nella puntata di ieri martedì 6 marzo 2018 Valbuzzi e la Romani si sono cimentati con la preparazione di deliziose le patate farcite al forno, che Valbuzzi ha farcito con gli asparagi e con ovetto di quaglia e asparagi saltati, mentre la Romani ha preparato nella versione alla hasselback, un tipico piatto svedese.

Daniele Persegani ha preparato una pasta rustida, in salsa di cannellini e pancetta, una pasta fresca condita con una salsa a base di aglio, rosmarino, pancetta, vino bianco, fagioli cannellini, concentrato e salsa di pomodoro, con l’aggiunta del parmigiano grattugiato, tosone e la pancetta cotta. Il nuovo appuntamento con La prova del cuoco è per oggi mercoledì 7 marzo alle 11:50 su Rai 1. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, ricette e news su La Prova del Cuoco.

