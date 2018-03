Guida tv completa di venerdì 9 marzo 2018: tutti i programmi televisivi in prime time di Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo venerdì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 andrà in onda il programma di Antonella Clerici Sanremo Young. Gli 8 talenti rimasti in gara interpreteranno brani celebri della storia del Festival di Sanremo. La giuria di SanremoYoung è composta da Mara Maionchi, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Marco Masini, Cristina D’avena, Angelo Baiguini, Mietta, Elisabetta Canalis, Ricchi e Poveri e Baby K, e dovrà valutare le esibizioni dei ragazzi. Ad esprimere il proprio parere sulle esibizioni dei giovani cantanti in gara sarà anche il pubblico, che si esprimerà tramite il televoto. Ospiti della serata saranno Carlo Conti e Massimo Ranieri.

Su Rai 2 andrà in onda il programma Nemo, nessuno escluso. Su Rai 3 alle 21:20 andrà il film con Claudio Santamaria Lo chiamavano Jeeg Robot. Enzo Ceccotti, un giovane uomo ombroso e introverso, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli provoca nuovi poteri che lo aiutano nella sua vita di malvivente. Le cose cambiano quando incontra la bella Alessia, che si convince che lui sia l’eroe del famoso cartone animato giapponese “Jeeg Robot d’acciaio”.

Guida tv di questa sera venerdì 9 marzo 2018: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera, venerdì 2 marzo 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Canale 5 vedremo la fiction Immaturi – La serie. A pochi giorni dalla maturità, gli Immaturi si trasferiscono in ritiro nella stessa casa al mare per studiare. A sorpresa, li raggiunge anche Anita. Piero scopre dopo venti anni che lei non l’aveva tradita con Virgilio ma con l’insospettabile Stefano, ora Padre Stefano. Gli Immaturi soffrono per amore. Serena ha deciso di trasferirsi a Dubai con suo marito. Virgilio lascia Doriana. Daniele torna a giocare, mentre Luisa inizia a sospettare che Flavio la tradisca.

Su Retequattro torna la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero, Quarto grado. Su Italia 1, alle ore 21:25 circa, andrà in onda il film Transporter: Extreme. Per concludere stasera La7 trasmetterà, invece il programma Propaganda Live.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright CONTATTONEWS.IT