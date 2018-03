Le nuove rivelazioni di Eva Henger sulla vita privata di alcuni naufraghi. Eva Henger dopo le accuse mosse a Francesco Monte per aver acquistato e consumato sostanze stupefacenti prima dell’inizio del reality de L’Isola dei Famosi. La Henger ha fatto delle nuove dichiarazioni su altri naufraghi, riguardo alla loro vita privata. Scopriamo insieme cosa ha rivelato la Henger.

Isola dei Famosi: Eva Henger in un’intervista fa nuove dichiarazioni su alcuni naufraghi.



Alcuni giorni fa, sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, tra le sue pagine ci fece intendere che ci sarebbero due naufraghi sentimentalmente occupati in Italia che avrebbero avuto una notte di passione. Eva Henger, ospite a Casa Signorini ha raccontato di saperne di più su questa vicenda. Eva ha rivelato alcuni particolari che restringono il campo, infatti, ha dichiarato: “Diciamo che uno ha la pelle scura e l’altra è mora”.

Dunque, secondo la Henger, ad aver tradito il proprio compagno è stata una naufraga con i capelli scuri con un altro altrettanto scuro. A chi si starà riferendo? Tra le donne more in Honduras ci sono Alessia Mancini e Cecilia Capriotti. Eva ha poi aggiunto: “Io so che dormivano abbracciati” aggiungendo che i due naufraghi dormivano sotto la stessa coperta ma non hanno fatto niente. Dunque la Henger, sta parlando di Alessia Mancini o di Cecilia Capriotti e di Amaurys Perez? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

