Isola dei Famosi 2018 Ed.13: l'addio di Daniele Bossari al ruolo di opinionista!

Daniele Bossari, a dicembre ha vinto a furor di popolo il Grande Fratello Vip 2 e immediatamente dopo Mediaset ha promosso come opinionista dell’Isola insieme a Mara Venier. Nell’ultima puntata però è accaduto che alcuni naufraghi, anziché rispondere a lui, si rivolgevano direttamente alla Venier. Bossari, deluso, si è lasciato sfuggire una frase amarissima: “Stasera sono stato praticamente ignorato”. Al suo malcontento della circostanza particolare si aggiungono le critiche rivoltegli da più parti, con gli spettatori che gli contestano la mancanza di cattiveria e di verve e anche qualche ex collega che, maliziosamente, fa riferimento al suo essere “pilotato” dagli autori. “Bossari arranca – è il commento dell’ex inviato dell’Isola Stefano Bettarini -, non tiene il passo. Necessita di un cambio d’auricolare”.

