Il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di Oggi, 12 marzo 2018: la giornata dei naufraghi a poche ore dalla diretta. Un nuovo giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2018. Scopriamo cosa accade nelle ultime ore prima della diretta di stasera ai naufraghi con il nostro daytime di oggi, lunedì 12 marzo 2018. Manca poco alla diretta della nuova puntata del reality L’isola dei Famosi 2018, e stasera scopriremo chi tra Simone, Rosa e Alessia dovrà abbandonare l’Isola. Ma l’abbandono sarà definitivo o per l’eliminato ci sarà la possibilità di andare sull’Isola che non c’è? A breve scopriremo, inoltre, quale sarà il destino delle naufraghe solitarie Nadia ed Elena.

La speciale amicizia tra Marco e Jonathan: il daytime dell’Isola dei Famosi 2018 di Oggi, 12 marzo 2018.

Su Playa Uva, intanto, si fa sempre più stretto il legame tra Marco e Jonathan. I due si trovano molto bene insieme, chiacchierano spesso è si confidano: sono diventati veri amici. I due hanno stretto confidenza durante la giornata speciale sulla Isla Bonita, e da allora sono un punto di riferimento l’uno per l’altro. Marco non riesce a tollerare la tensione che si crea nel gruppo a causa della divisione del riso, che provoca continui battibecchi tra Rosa ed Alessia. Marco fa notare come il cibo provochi una grande tensione tra i naufraghi, che fanno una guerra all’ultimo chicco di riso. Marco si sfoga e Jonathan, per farlo rilassare, gli fa i grattini sulla schiena. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità sull’Isola dei Famosi 2018 Ed. 13.

