Luigi Di Maio non ha potuto partecipare come ospite alla puntata di ieri sera, domenica 13 maggio 2018 di Che Tempo che Fa per la necessità di chiudere l’accordo per la formazione del Governo con la Lega di Matteo Salvini per la presentazione del programma raggiunto al Capo dello Stato nell’incontro di oggi pomeriggio.

Fabio Fazio scrive un post polemico su twitter riferito a Di Maio che ha saltato l’intervista a Che tempo che fa.

Il capo politico M5S e il segretario della Lega si sono incontrati prima al Pirellone ieri mattina, poi nel pomeriggio presso lo studio da commercialista del deputato Stefano Buffagni, e infine in un vertice notturno in una stanza riservata di un hotel nel centro di Milano.

Dunque, Luigi Di Maio, ha saltato l’intervista prevista con Fabio Fazio a Che tempo fa. L’annullamento della partecipazione era arrivato tramite una nota del Movimento 5 Stelle che faceva appunto riferimento alle ore cruciali per la trattativa in corso.

E così il conduttore di Che tempo che fa, Fazio Fabio ha pubblicato su twitter un post per sottolineare l’assenza di Di Maio nella sua trasmissione con una battuta in merito alle trattative per la formazione del governo Lega e M5S. Fabio Fazio ha infatti scritto sul suo profilo twitter: “Evidentemente non tutto era risolto…“.