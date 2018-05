Potrebbe nascere una nuova coppia all’interno della casa del Grande Fratello 2018 Ed. 15? Ieri sera, dopo cena, ragazzi si sono trasferiti in giardino e Mariana ed Alberto si sono sistemati l’uno accanto all’altra. Lui ha iniziato a farle dei complimenti, ma lei si è mostrata diffidente, almeno nella fase iniziale. “Ci provi proprio eh…ma tu ci provi con tutte”, ha affermato Mariana sorridendo.

Il ragazzo sostiene di non poter corteggiare una donna che non gli piaccia davvero. Nega di aver provato attrazione per Aida e chiarisce che le era spesso accanto perché sentiva di doverle in qualche modo dare una mano, visto che era isolata dal gruppo.

Alberto ha affermato di aver notato un cambiamento nell’atteggiamento all’interno della Casa da parte di Mariana. “Prima ero più diffidente, soprattutto nei tuoi confronti, non mi aspettavo di trovarmi bene con uno come te. A livello caratteriale pensavo di non trovarmi, e invece…” , ha affermato la napoletana.

“Gli opposti si attraggono, prima non mi piacevi…eri diversa, ora sei cambiata, sono cambiati i tuoi sguardi. Non mi piacciono tutte, mi piacciono solo quelle belle e intense”, ha precisato Alberto. I complimenti e gli sguardi tra i due sono proseguiti. “Sei una donna elegante…Alessia è bella, ma non è elegante come te”, ha osservato il ragazzo.

Grande Fratello 2018 Ed. 15, il daytime di oggi 15 maggio 2018: la preparazione alla puntata di oggi.

Lucia Bramieri, Simone ed Angelo si trovano in salotto e parlano di Luigi. Angelo sostiene che cerchi sempre la telecamera e che si intrometta nelle conversazioni per mettere zizzania. Mentre Alberto si accinge a preparare uno strudel di mele, Simone intrattiene i coinquilini indossando la celebre parrucca bionda ed iniziando con le sue imitazioni.

La serata scorre tranquilla tra chiacchiere sulle nomination di stasera e le possibili sorprese ai nominati. Veronica e Lucia stabiliscono come organizzarsi per sistemare la Casa e riuscire a prepararsi in vista del serale di oggi.