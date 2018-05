Un detenuto che sta scontando la pena nel carcere di Rebibbia ha conseguito la laurea in Antrologia culturale ed il dottorato in Teoria e ricerca sociale.

Il detenuto ha ricevuto il premio “Sulle ali della libertà” dai ministri Fedeli e Lorenzin in occasione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Isola Solidale, che ha come obiettivo quello di promuovere la cultura all’interno delle carceri. L’iniziativa ha ottenuto la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Le ultime news dal mondo delle carceri: il progetto “Il carcere va a scuola” a Nuoro.

A Nuoro si sta svolgendo una bellissima iniziativa che vede come protagonisti il carcere e la scuola. Gli studenti dell’istituto Satta ed i detenuti studenti della Casa di reclusione di Mamone hanno promosso l’iniziativa “Il carcere va a scuola”.

I docenti hanno spiegato che “Il progetto mira a far conoscere la realtà del carcere e dell’esclusione sociale, e a far riflettere sul tema della legalità attraverso scritti e testimonianze”, ed infatti i ragazzi hanno avuto un incontro con i detenuti studenti del Mamone in permesso premio, ed hanno fatto ai ristretti molte domande sulla vita senza la libertà.

I detenuti hanno parlato degli errori commessi, causa della loro privazione di libertà, ed in particolar modo hanno parlato dell'uso e dello spaccio della droga. Come riporta La Nuova Sardegna, i detenuti hanno consigliato ai ragazzi di "non usare droga perché è una morte lenta e non spacciare perché la droga porta solo sofferenza e la fine della vita".