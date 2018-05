L’esperienza all‘Isola dei famosi gli aveva fatto capire di non voler più stare così tanto tempo lontano dal figlio Santiago, e infatti Stefano De Martino, da poco rientrato in Italia dopo l’avventura in Honduras come inviato del reality show di Canale 5, cambia casa e si trasferisce a due passi dal suo ometto.

Lo scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 16 maggio, specificando che l’appartamento nel centro di Milano si trova a soli 300 metri da quello di Belen e Santiago: “300 metri in cui corrono sentimenti, separazioni, gioie, lacrime ma, ora, finalmente, una quiete in nome del comune denominatore più forte, l’amore per il figlio”.

Un po’ di Honduras nella nuova casa di Stefano De Martino.

Il ballerino, che – pare – per amore del pargolo ha rinunciato a ricoprire il ruolo di inviato l’anno prossimo, ha però portato con sé nella nuova casa un po’ di quell’isola che tanto l’ha segnato. La rivista diretta da Alfonso Signorini parla infatti di un arredamento in stile etnico, ossia “sedie in legno intrecciato, mobili vintage e un tavolino ricavato da un enorme tamburo africano.

Must della casa non poteva che essere la stanza di Santiago, concepita appunto mentre Stefano si trovava in Honduras, ispirata ai pirati con tanto di letto a forma di barca”.