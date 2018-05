Tra le scarpe moda della primavera estate 2018 si conferma la passione per i colori pastello e il desiderio di nuova femminilità, tendenza che, in totale antitesi al fenomeno delle sneakers couture e alle slides da piscina a due zeri, si traduce nel grande revival dei sandali gioiello tempestati di strass e cristalli, ma anche di perle, nuovo trend estate 2018 che ha già impreziosito sandali lace-up e mules couture favolose.

Un sandalo gioiella è di moda ed è anche (quasi) per sempre!

Con l’estate in arrivo sarà difficile resistere ad un nuovo paio di sandali gioiello. Anche questa stagione i designer si sono sbizzarriti a crearli in tanti nuovi colori, modelli e materiali preziosi. Sarà ancora l’estate dei jewelry sandals, elegantissimi, da ostentare come una creazione di alta gioielleria sia di giorno che di sera.

Tantissime le nuove proposte della primavera estate 18 a cui sarà sempre più difficile resistere: da quelli da gladiatore con jais colorati di Dolce & Gabbana, perfetti con corti abiti svolazzanti a quelli couture con catene griffati Balmain, da abbinare a pantaloni super skinny.

Dal tacco vertiginoso i sandali di Versace che giocano con maxi fibbie dal sapore neo-bizantino, o quelli di Giorgio Armani che puntano su stiletto dal tacco gioiello e infine quelli capresi in versione de luxe visti in passerella da Sonia Rykiel.

Minimal, ma fermati da una perla quelli di Miu Miu, tempestati di strass quelli di Isabel Marant oppure con maxi cristalli quelli di Calvin Klein. I jewelry sandals saranno gli alleati perfetti per creare look da cerimonia o semplicemente per dare un tocco sparkling agli outfit più banali.