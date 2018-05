Il reality delle tentazioni prodotto da Maria De Filippi, Temptation Island 2018 tornerà su Canale 5 dal 14 giugno 2018, a meno di qualche cambiamento dell’ultima ora. A condurre la trasmissione ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. A mettersi in gioco saranno sei coppie, che trascorreranno quattro settimane separate, all’interno di un villaggio e a contatto con 12 ragazze e 12 ragazzi single.

Temptation Island 2018: come funziona il reality.

Per le sei coppie protagoniste del reality sarà un viaggio all’interno del loro rapporto e avranno la possibilità di verificare sul campo cosa realmente li unisce. Per tre settimane, le coppie vivranno divise all’interno di un villaggio e isolate dal resto del mondo. I fidanzati soggiorneranno con dodici giovani donne single e le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a dodici uomini single.

Ci sarà poi un momento “confessionale”, il falò dove le coppie avranno l’opportunità di fare luce su reali sentimenti e scoprire cosa realmente sta vivendo il proprio partner dall’altra parte del villaggio, curiosando tra alcuni video estratti della permanenza che sta facendo l’altro. Tutti e dodici i componenti delle coppie però, nel corso dell’ultimo Falò dovranno avere la risposta giusta alla domanda cruciale: Vuoi uscire di qui con la persona con cui sei arrivato/a?

Temptation Island 2018: le coppie in gara e i tentatori.

Molto probabilmente anche quest’anno, le coppie in gara saranno ex concorrenti di “Uomini e Donne”. Al momento pare che ci sarebbero delle trattative in corso per Mattia Marciano e Vittoria Deganello, Nilufar Addati e Giordano Mazzocca, Paolo Crivellin e Angela Caloisi, Nicolò Brigante e Virginia Stablum.

Nella squadra dei 12 tentatori ci potrebbe essere Michael Terlizzi, figlio di Franco Terlizzi il discusso protagonista dell’Isola dei Famosi finita da poco. Il giovane Terlizzi ha dichiarato al settimanale Chi che Temptation è un programma che gli piace molto. Ed ha aggiunto che gli sono arrivate alcune proposte televisive che sta valutando, ma non può dire nulla a riguardo.