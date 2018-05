La puntata del serale di Amici 2018 Ed. 17 si preannuncia ricca di emozioni. I ragazzi si cimenteranno nella prove ad essi destinate e si esibiranno con artisti di spessore. Gli ospiti che arricchiranno la puntata del serale di domani sono: Sofia Loren, Ornella Vanoni, Gino Paoli e Gigi D’Alessio e Carla Fracci a cui si affiancheranno due realtà consolidate provenienti dalla trasmissione: Annalisa e Riki. I concorrenti stanno lavorando alla preparazione dei duetti: Carmen canterà con Gigi D’Alessio, Emma con Annalisa, Irama con Ornella Vanoni, Lauren si esibirà con Riki, mentre Einar con Gino Paoli. Lauren, unica ballerina rimasta in gara, ballerà sulle note di “Luce” di Elisa.

Amici 2018 Ed. 17, le anticipazioni della puntata di domani 27 maggio 2018

Le squadre dei Bianchi e dei Blu ieri si sono sfidate in una gara musicale “Sing a song” che consiste nell’ascoltare il motivo di un brano, individuarlo e cantarlo nel videobox. La vittoria spetta ai Blu che vincono una vaschetta di gelato come premio. Einar ha vinto la Borsa di Studio Gatorade di 20.000 euro ed ha deciso di specializzarsi in piano e canto.

Biondo è tornato per fare una visita alla sua fidanzata Emma. Hanno preparato assieme un tiramisù ed hanno trascorso assieme qualche ora. Biondo ha spronato la fidanzata ad andare avanti con grinta: anche se non dovesse vincesse, vorrebbe almeno vederla in finale.