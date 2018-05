Ecco le ultime anticipazioni e news di questo sabato sulla prima serata. Su Rai 1 verrà trasmesso l’evento Signore e Signori Al Bano e Romina Power. Al Bano e Romina Power tornano a cantare insieme all’Arena di Verona. Nel corso della serata Al Bano e Romina Power si esibiscono con tanti altri amici artisti italiani ed internazionali tra i quali Kabir Bedi, Tullio Solenghi, Massimo Lopez, Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Michele Placido, Pippo Baudo.

Su Rai 2 andrà in onda lil film 2 single a nozze. John Beckwith e Jeremy Grey sono i classici trentenni affetti dalla sindrome di Peter Pan: il loro passatempo preferito è imbucarsi ai matrimoni per divertirsi. Un giorno i due si intrufolano al matrimonio della figlia del Segretario al Tesoro, ma stavolta, alla festa, John si innamora.

Su Rai 3 alle 21:30 andrà in onda il programma di Alberto Angela Ulisse, il piacere della scoperta, che oggi ci porterà, attraverso un incredibile viaggio, alla scoperta dell’Australia.

Guida tv: tutti i programmi tv di stasera, sabato 26 maggio 2018 sulle reti Rai, Mediaset, La7.

Stasera, sabato 26 maggio 2018 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Virtual lies – Fuori controllo. Will e Jamie Chapman sono sposati da più di quindici anni e hanno un figlio, Dylan. Un giorno Jamie scopre che il marito chatta con una giovane ragazza. Will, scoperto, interrompe questa relazione, ma la ragazza non ne ha intenzione.

Su Canale 5 vedremo la finale di Champions League con la sfida Real Madrid – Liverpool. Su Italia 1 andrà in onda il film Cindarella story. Su La7 vedremo L’Ispettore Barnaby con gli episodi Il bosco della discordia e Le campane suonano a morte.