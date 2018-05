Sono piccolissime o in versione maxi. Rigide o morbidissime. Da indossare sotto il braccio, da portare a mano, da esibire arrotolate intorno al polso o semplicemente da rendere più pratiche grazie a tracolle (gioiello). Le nuove clutch di primavera-estate 2018 scelgono materiali preziosi come raso, resina e strass e dettagli inaspettati.

Le clutch da tenere sotto mano in questa primavera estate 2018!

Dalla forma geometrica quelle firmate Giorgio Armani che scelgono chiusure in onice. In plexiglass trasparente quelle di Chanel impreziosite dall’iconica catena.

Morbidissime in nappa da indossare anche in spiaggia con il costume quelle classiche di Bottega Veneta. Rigide invece quelle firmate Alexander McQueen che optano per una catena a bracciale o quelle di Balenciaga, tributo e souvenir al tempo stesso direttamente dalla Ville Lumiere.

Scrigni folk per Dolce & Gabbana che punta su colori accessi e chiusure preziose. Silver e oro rendono uniche invece le creazioni firmate Louis Vuitton, mentre Miu Miu punta su rosso e pink ovviamente in versione pop.