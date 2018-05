Detto Fatto torna domani, lunedì 28 maggio 2018, dopo la pausa per il 101° Giro d’Italia. Domani inizierà un’altra settimana insieme a Caterina Balivo ed i suoi tutor. Scopriamo quali sono le ultime anticipazioni e i tutorial delle puntate di questa settimana del 28, 29, 30, 31 maggio e 1 giugno 2018 da guardare insieme. La settimana si aprirà lunedì 28 maggio con Elisa d’Ospina che avrà una doppia missione: aiutare una giovane ragazza col complesso dell’altezza a trovare sia un outfit comodo per viaggiare, che un look elegantissimo da red carpet con i tacchi alti.

Tornerà in studio l’hair designer Salvo Filetti per presentare alcune acconciature da sposa per il 2018: il Romantic Wild, per una moderna Giulietta che aspetta il suo Romeo e il Contemporary Snob, per una sposa più sofisticata che ama i capelli raccolti. Spazio poi agli architetti paesaggisti Manuel e Lorenzo, che proporranno due giardini verticali per dare un tocco green al terrazzo senza occupare troppo spazio. Il pizzaiolo hipster Vincenzo Capuano proporrà una gustosissima ricetta estiva, perfetta dopo una giornata trascorsa al mare, o per uno spuntino sotto l’ombrellone. Infine, Caterina Balivo accoglierà il campione di nuoto Luca Marin per un’intervista speciale che ripercorrerà i suoi successi e anche i suoi amori, nati proprio a bordo piscina.

Nella puntata di martedì 29 maggio Gianni Molaro aiuterà una sua ospite nella scelta di un nuovo abito da sposa, o di una versione moderna del suo vecchio vestito, per festeggiare i 32 anni di matrimonio. Lo speziale Luca Bonafini preparerà tre rimedi a base di rose, il fiore associato al mese mariano: una tisana, un tonico e uno spray utile per spolverare. Il chirologo Serse svelerà tutti i segreti per capire al meglio la personalità di amici e parenti attraverso l’analisi delle righe delle mani.

La make up artist e dermopigmentista Lina Powder realizzerà su una sua ospite un make up solare utilizzando un eyeliner color oro. Silvia Bollani, responsabile dell’Area Test di Altroconsumo, spiegherà che l’acqua del rubinetto è di buona qualità, tanto da poter competere con quella in bottiglia. Infine, lo chef stellato Ilario Vinciguerra rivisiterà in modo creativo un classico della tradizione: la pasta ai frutti di mare. Nella sua versione i paccheri saranno ripieni di formaggio di capra e accompagnati da un sauté di pesce.

I nuovi tutorial di Detto Fatto di questa settimana del 28, 29, 30, 31 maggio e dell’1 giugno 2018.

Mercoledì 30 l’esperta di moda bimbi Simona Mazzei si occuperà di due suoi piccoli ospiti che sono stati invitati con le rispettive famiglie a un matrimonio, proponendogli tre opzioni di look. La make up artist Barbara Del Sarto truccherà la modella e fashion blogger Clizia Incorvaia, proponendole un make up molto pop abbinando arancio, turchese e blu elettrico. Simon & The Stars svelerà, segno per segno, l’andamento dello zodiaco per il mese di giugno. La giornalista e divulgatrice scientifica Eliana Liotta proporrà una dieta ricca di acqua, pensata per garantire una pelle sempre idratata e pronta ad affrontare al meglio l’estate. Tornerà in studio il pizzaiolo dall’ugola d’oro Gianfranco Iervolino con una ricetta perfetta per l’estate: una pizza che è un trionfo di sapore, colore e profumi. In chiusura di puntata, il medico estetico Marco Bartolucci mostrerà un macchinario al laser per combattere il rilassamento cutaneo in modo non invasivo.

L’appuntamento di giovedì 31 si aprirà in dolcezza con Domenico Spadafora, pronto a soddisfare la richiesta di una giovane fan alla ricerca di un dolce da realizzare: un goloso semifreddo al caffè, perfetto per unire dolcezza e sprint. Il mago dell’instant fashion Fabrizio Crispino confezionerà due abiti ispirati allo stile di Alicia Keys.

L’estetista cinica Cristina Fogazzi spiegherà come preparare la pelle ai raggi solari. Gli step sono: scrub al sale di Epson, bendaggi di glicerina per un’idratazione perfetta e in ultimo la ceretta, per eliminare i peli superflui. L’hairstylist Paolo Venuta cambierà colore e taglio di capelli alla sua ospite proponendole un taglio radicale e un colore che le doni personalità, ispirandosi al look di Violante Placido.

Tempo di pagelle per la classe di Pole Dance di Detto Fatto: la tutor Manuela Badessi darà i giudizi finali ai suoi allievi. Ultimo appuntamento della stagione, poi, con le lezioni d’arte di Daniele Radini Tedeschi che analizzerà l’antenato del selfie, l’autoritratto, passando in rassegna le opere degli artisti più famosi e scoprendo come i tutor, trasformandosi in “quadri viventi”, li reinterpreteranno.

Il mese di giugno si aprirà con i buyer Jacopo Tonelli, Giordano Ollari, Mario Dall’Oglio, pronti per valutare le collezioni delle designer Veronica Vangelisti e Sofia Turconi, che proporranno una linea di costumi pensata per tutte le taglie. Lo speziale Luca Bonafini parlerà della fioritura della lavanda, con cui poi creerà tre ricette: una confettura di pere e lavanda, un doposole e un profumo per la casa.

Il Joyà Designer Renato Gervasi si occuperà del salone di un giovane parrucchiere un po’ troppo sicuro di sé e valuterà se farà tesoro dei suoi consigli. Con Fabiano Oldani si impareranno a coltivare sul terrazzo di casa i frutti esotici perfetti per l’estate: kiwi, ananas e papaya. Il pedagogista Daniele Novara mostrerà come gestire l’annoso problema dell’invasione notturna di figli nel lettone dei genitori. Spazio poi alla chef Caterina Lanteri Cravet che, tra un aneddoto e un segreto in cucina, preparerà una crema di piselli con gamberi saltati e un freschissimo tocco di mango, ricetta perfetta per le cene estive. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.