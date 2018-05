Tra pochissimo andrà in onda in diretta tv su Sky il Gran Premio di Formula 1 di Monaco 2018. La partenza sarà alle ore 15,10 per il GP di Monaco 2018, che in calendario è la sesta gara del Mondiale di F1 2018. Il circuito prevede 78 giri di gara, per un circuito di 3.337 metri, praticamente all’interno della città.

F1 GP Monaco 2018: risultati qualifiche, griglia di partenza, ultime news.

Dopo aver dominato le prove libere, il pilota della Red Bull Daniel Ricciardo ottiene una meritata la pole position nel GP di Monaco 2018, mentre secondo è Sebastian Vettel con la Ferrari. In seconda fila partiranno Lewis Hamilton e Kimi Raikkonen.

Posizionati in terza fila Valtteri Bottas e la Force India di Esteban Ocon. Settimo posto per Fernando Alonso, McLaren, ottavo per Carlos Sainz in quota Renault. Al nono posto Perez ed in decima posizione Gasly.

Ricciardo conquista la pole position nel GP di Monaco 2018.

Daniel Ricciardo è alla seconda pole della sua carriera dopo quella conquista proprio a Montecarlo due anni fa. Ricciardo ha concluso il Q3 con il tempo di 1:10:810, che diventa il nuovo record ufficiale del circuito, precedendo di 229 millesimi la Ferrari di Seb Vettel.

Terzo nella griglia di partenza, Hamilton non molla in vista della gara del GP di Monaco 2018 di oggi domenica 27 maggio 2018, e dichiara: “E’ stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è grandioso non essere in pole ma dobbiamo accettarlo“.