Ieri sera, su Canale 5 è andata in onda la settima puntata del Grande Fratello Ed. 15 condotta da Barbara D’Urso. Nel corso della serata Bobby Solo, ha inviato un messaggio dove ha parlato di un incontro e riconciliazione con la figlia, Veronica Satti, dopo il reality.

Dopo un video dei nonni che si dicono felici della storia della nipote Veronica Satti con la fidanzata Valentina che la scorsa settimana è entrata nella Casa. La conduttrice ha detto che Bobby Solo le ha scritto di voler finalmente incontrare Veronica dopo il Grande Fratello. Poi è partita una canzone, che il padre aveva scritto per Veronica.

Veronica viene chiamata in Mystery Room, dove Barbara D’Urso le ha comunicato che Bobby Solo le ha mandato un sms da leggere alla figlia: “Carissima Barbara ribadisco ancora una volta che da parte mia c’è tutta la volontà di riabbracciare mia figlia Veronica per poi lasciarsi alle spalle le spiacevoli vicende vissute negli ultimi anni. Tuttavia la nostra riconciliazione avverrà lontano dalle telecamere, non appena Veronica uscirà dalla casa e auspico di vederla vincitrice”.

La conduttrice poi ha spiegato che quando Veronica aveva 3 anni il padre le ha scritto una canzone, che si intitola Torno da te. Barbara D'Urso, le fa leggere qualche parola del testo:" Cerco tra le foto che non ho fatto mai, passano i tuoi giorni come i sogni, ricercherò ma tu chiamami, io saprò che ritornerò da te. Io corro da te."